Kayseri'de viyadükte erkek cesedi bulundu

Kayseri'nin Talas ilçesinde bulunan Derevenk Viyadüğü'nde bir erkek cesedi bulundu. Olay yerine gelen ekiplerin incelemesi sonucu cesedin E.Ö. isimli erkeğe ait olduğu tespit edildi. E.Ö'nün intihar etmiş olabileceği düşünülürken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kayseri’nin Talas ilçesinde bulunan viyadükte bir erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tablakaya Mahallesi’nde bulunan Derevenk Viyadüğünde vatandaşlar hareketsiz şekilde yatan birini gördü.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler şahsın bulunduğu alana ulaşmak için yoğun çaba sarf ederken, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

İNTİHAR İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Ekipler tarafından yapılan incelemelerde cesedin E.Ö.’ye (28) ait olduğu belirlendi.

İncelemelerin ardından E. Ö.’nün cansız bedenini iş makinesi yardımıyla viyadükten çıkartılıp, hastane morguna götürüldü.

Ekiplerin, E.Ö.’nün intihar etmiş olabileceği üzerinde durduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.