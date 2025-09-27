Kayseri'de yasa dışı bahis operasyonu: 11 kişi gözaltına alındı

Kayseri'de 2 milyar 170 milyon 106 bin TL işlem hacimli çevrim içi yasa dışı bahis oyunlarında banka hesaplarıyla para nakline aracılık ettiği tespit edilen 11 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, banka hesaplarıyla çevrim içi yasa dışı bahis oyunlarında para nakline aracılık ettiği tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin banka hesaplarında yasa dışı bahisle bağlantılı toplamda 2 milyar 170 milyon 106 bin TL işlem hacmi olduğu belirtildi.

Yapılan aramalarda 17 telefon, 13 sim kart, tablet ve 2 adet hard disk ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 şüphelinin işlemleri emniyette sürüyor.