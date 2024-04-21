Kayseri'de yolcu otobüsünde sentetik uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Kayseri'de 4 kilo 980 gram sentetik uyuşturucuyla yakalanan yolcu otobüsündeki iki zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İstihbarat ile Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, yolcu otobüsündeki iki şüphelinin yüklü miktarda uyuşturucu taşıdıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce durdurulan otobüsteki iki yolcunun çantasında 4 kilo 980 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.