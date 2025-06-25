Kayseri'de yönetici seçimi yapılamayan binaya kayyum atandı

Kayseri'de "Kat Mülkiyet Kanunu"na uygun yönetici seçimi yapılamayan apartmana, binadaki bazı kişilerin şikayeti üzerine mahkeme tarafından kayyum atandı.

Kocasinan ilçesi Uğurevler Mahallesi'nde bir apartmanda yaşayan A.Ö., F.K., B.K., L.K. ve M.Ö., 2 yıldır bina yöneticisi seçilemediği, bazı kat maliklerinin de hukuka aykırı şekilde toplantı yapıp aidat miktarını artırdığı, çeşitli kararlar alıp para toplandığı bu yüzden de seçim yapılamadığı, bina yöneticisi seçilemediği ve seçim yapılmasına mani olunduğu iddiaları ile mahkemeye başvurdu.

Davayı inceleyen Kayseri 3’üncü Sulh Hukuk Mahkemesi, davalı ve davacı tarafları dinledi.

Davalı M.K, "Davacı tarafın ortak giderleri ödememesi nedeniyle binada asansör arızası giderilememiştir. Bina görevlisinin ücreti ödenmemiştir. Bina maddi yönden negatife düşmüştür. Yönetici atanması durumunda ekstra külfet yüklenecektir. Davanın reddini talep ederim" dedi.

Mahkeme, Kayseri Bina Yönetimleri Derneği Başkanı Abdülaziz Duygun'u 6 ay süreyle yönetici kayyum olarak atadı.