Kayseri'de yüksek kar vaadiyle dolandırıcılık iddiası: Suç duyurusunda bulunuldu

Kayseri'de, kripto para ticareti yapan şirkete kar vaadiyle yatırdıkları paralarını alamadıklarını iddia eden 6 kişi, suç duyurusunda bulundu.

Kripto hesaplarına para yatıran müşterilerine her ay yüzde 15 kar vereceklerini öne süren bir şirket tarafından dolandırıldıkları iddiasında bulunan 6 kişi, suç duyurusunda bulunmak üzere Kayseri Adliyesi'ne geldi.

Mağdurlardan Celal Yeniyurt, adliye önünde, söz konusu şirkete 571 bin lira para kaptırdığını iddia etti.

ADANA VE KAHRAMANMARAŞ'TA DA MAĞDURLAR VAR

Her ay yatırdığı paranın yüzde 15 faizini almak, 6 ay sonra da paranın tamamını çekmek şartıyla anlaşma yapmasına rağmen, şirket yöneticilerinin çeşitli bahanelerle sürekli kendisini oyaladığını öne süren Yeniyurt, parasını alamadığını ifade etti.

Adana ve Kahramanmaraş'ın aralarında bulunduğu birçok ilde mağdurlar olduğunu sonradan öğrendiğini dile getiren Yeniyurt, şirket yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin ise "Bunlar rahat rahat bu şirketleri açamamalı ve para toplayamamalı. Şikayetçi olmak lazım. Binlerce insan var bu şirketlerde dolandırılan. Ben bununla sınırlı kaldığını zannetmiyorum. Çünkü söylemeyen, şikayetçi olmayan çok insan var" dedi.

Konuşmaların ardından 6 kişi savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.