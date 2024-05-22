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Kayseri'de zincirleme trafik kazası: 11 kişi yaralandı

Kayseri'de 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası sonucu 10 kişi yaralandı. Kaza, kamyonetten düşen malzemelere çarpmamak için araçların manevra yapması sonucu meydana geldi.

Güncel
  • 22.05.2024 10:25
  • Giriş: 22.05.2024 10:25
  • Güncelleme: 22.05.2024 10:30
Kaynak: İHA
Kayseri'de zincirleme trafik kazası: 11 kişi yaralandı
Fotoğraf: İHA

Kayseri'de tırın dorsesinden yola dökülen malzeme nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında işçi servisi, tır ile kamyonetin arasında kaldı.

Kazada serviste bulunan 11 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 11 kişi, kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar da ekiplerin incelemesinin ardından yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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