Kayseri'de zincirleme trafik kazası: 11 kişi yaralandı
Kayseri'de 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası sonucu 10 kişi yaralandı. Kaza, kamyonetten düşen malzemelere çarpmamak için araçların manevra yapması sonucu meydana geldi.
Kaynak: İHA
Kayseri'de tırın dorsesinden yola dökülen malzeme nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında işçi servisi, tır ile kamyonetin arasında kaldı.
Kazada serviste bulunan 11 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 11 kişi, kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.
Kazaya karışan araçlar da ekiplerin incelemesinin ardından yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.