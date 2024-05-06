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Kayseri'de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Kayseri'de 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Güncel
  • 06.05.2024 10:04
  • Giriş: 06.05.2024 10:04
  • Güncelleme: 06.05.2024 10:05
Kaynak: AA
Kayseri'de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
Fotoğraf: AA

Kayseri'de 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Merkez Melikgazi ilçesi Tavlusun Mahallesi Gaffar Okan Bulvarı'nda TIR, kamyon, otomobil, minibüs ve 2 işçi servisinin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşım bir müddet kontrollü sağlandı.

Araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

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