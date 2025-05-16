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Kayseri'de zincirleme trafik kazası

Kayseri'de zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası trafikte bir süre aksama yaşandı.

Güncel
  • 16.05.2025 09:34
  • Giriş: 16.05.2025 09:34
  • Güncelleme: 16.05.2025 09:36
Kaynak: AA
Kayseri'de zincirleme trafik kazası
Fotoğraf: AA

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kocasinan Bulvarı'nda 3 otomobil ile bir ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası trafikte bir süre aksama yaşandı.

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