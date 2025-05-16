Kayseri'de zincirleme trafik kazası
Kayseri'de zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası trafikte bir süre aksama yaşandı.
Kaynak: AA
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kocasinan Bulvarı'nda 3 otomobil ile bir ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaza sonrası trafikte bir süre aksama yaşandı.