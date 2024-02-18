Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kayseri'deki cinayetle ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı

Ajans Haberleri
  • 18.02.2024 14:26
  • Giriş: 18.02.2024 14:26
  • Güncelleme: 18.02.2024 14:26
Kaynak: AA
Kayseri'deki cinayetle ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişinin öldürülmesiyle ilgili 4 zanlı gözaltına alındı.

Polis ekipleri, Bozantı Caddesi'nde B.Ü'nün pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili A.G, Y.D, R.U. ve S.A'yı gözaltına aldı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

Bozantı Caddesi'nde dün iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine pompalı tüfekle yaralanan B.Ü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatmıştı.

BirGün'e Abone Ol