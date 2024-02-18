Kayseri'deki cinayetle ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı
Kaynak: AA
Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişinin öldürülmesiyle ilgili 4 zanlı gözaltına alındı.
Polis ekipleri, Bozantı Caddesi'nde B.Ü'nün pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili A.G, Y.D, R.U. ve S.A'yı gözaltına aldı.
Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.
Bozantı Caddesi'nde dün iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine pompalı tüfekle yaralanan B.Ü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatmıştı.
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