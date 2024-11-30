Kayseri'deki fabrika yangını kontrol altına alındı: 2 işçi yaşamını yitirdi

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir mobilya fabrikasında çıkan yangında 2 işçi hayatını kaybetti.

Organize Sanayi Bölgesi 29. Cadde'deki bir mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangında 2 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan, kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.