Kayseri'deki istismar olayı: Yayın yasağı getirildi

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, bir erkeğin küçük yaştaki çocuğu cinsel istismara maruz bıraktığı iddiası ve sonrasında yaşanan olaylara ilişkin yayın yasağı getirdi. Soruşturma dosyası hakkında kısıtlama kararı da verildi.

Kayseri'de bir çocuğun istismara maruz bırakılması ve sonrasında yaşanan olaylara ilişkin yayın yasağı getirildi.

Melikgazi ilçesi Danişmentgazi Mahallesi'ndeki pazar yerinde yabancı uyruklu İ.A'nın (26), 7 yaşındaki M.A'yı cinsel istismara maruz bıraktığı iddialarının üzerine yaşanan olaylarla ilgili Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda Kayseri 2. Sulh Ceza Hakimliği, "Mağdur ve ailenin sağlığını korumak, hadise sonrası artan toplumsal olayların önüne geçebilmek amacıyla, yaşanan toplumsal olayları ve mağdur çocuğun görüntülerini de kapsar nitelikte, görsel ve sosyal medya ile internet ortamında faaliyet gösteren medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri ve benzer yayınların yapılmasının soruşturma evresi tamamlanana kadar yasaklanmasını" kararlaştırdı.

Hakimlik, soruşturma dosyası hakkında kısıtlama kararı da verdi.

Kayseri Valiliği, Danişmentgazi Mahallesi'ndeki cinsel istismar olayıyla ilgili Suriye uyruklu bir kişinin gözaltına alındığını, çocuğun ise koruma altına alındığını açıklamıştı.

İstismar iddiasının ardından kentte yaşanan olaylarda 14 emniyet mensubu ve 1 itfaiye eri yaralanmıştı.

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NE OLMUŞTU?

Danişmentgazi Mahallesi'nde yabancı uyruklu bir erkek, 5 yaşındaki çocuğu istismara maruz bırakırken yakalanmıştı. Özel Harekat polisleri tarafından gözaltına alınan şüpheli bölgeden uzaklaştırılırken, kalabalık grup yabancı uyruklulara ait araçları ters çevirmiş, iş yerlerini de ateşe vermişti.

AİLE BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kayseri'de bir çocuğun istismara maruz bırakılması iddiasına ilişkin yazılı açıklama yapmıştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Olayın emniyet birimlerine intikal ettiği anda İl Müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir" denilmişti.

"Mağdur çocuk, kardeşleri ve anne emniyetteki işlemlerin ardından devlet korumasına alınmıştır" denilen açıklamada, "Uzman ekiplerimiz tarafından çocuğa ve ailesine yönelik psikososyal destek süreci başlatılmıştır" ifadeleri kullanılmıştı.

Bakanlığın açıklamasında, "Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olarak suçlunun en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız" denilmişti.