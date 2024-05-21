Kayseri'deki trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Kayseri'nin İncesu ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

S.G. idaresindeki 06 DH 0838 plakalı kamyonet, Kayseri-Niğde kara yolu Örenşehir Mahallesi girişinde, M.Y.A'nın kullandığı 38 GF 206 plakalı kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, S.G'nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan sürücü M.Y.A. ve diğer araçtaki Y.G, M.M.S. ve Ö.G, Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.