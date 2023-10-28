Kayseri derbisi yarın oynanacak

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grup’ta Pazar günü oynanacak Kayseri derbisinde Develigücü SK ile Hacılar Erciyesspor karşı karşıya gelecek.

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup’ta mücadele veren Develigücü SK ile Hacılar Erciyesspor ligin 3. haftasında karşı karşıya gelecek. Sezona 2 beraberlikle başlayan Develigücü SK ile 1 galibiyet ve 1 beraberlik alarak başlayan Hacılar Erciyesspor arasında yarın oynanacak olan Kayseri derbisi öncesi her iki takım hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Yarın Develi İlçe Stadı’nda oynanacak Kayseri derbisini Ankara Bölgesinden hakem Buğrahan Dilkan İnanır yönetecek. İnanır’ın yardımcılıklarını Elçin Kaba ve Anıl Gökberk yapacak. Maçın 4.Hakemi ise Zeynep Özçelik. Kayseri derbisinde 3 puan mücadelesi verecek iki ekibin müsabakası, saat 13.00’te başlayacak.