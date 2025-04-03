Kayseri - Hasta taşıyan ambulans, kamyonetle çarpıştı: 6 yaralı

KAYSERİ-Malatya yolunda hasta taşıyan ambulansın kamyonete arkadan çarptığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında, Kayseri-Malatya yolu Kamber mevkisinde meydana geldi. G.T. yönetimindeki 60 AEB 696 plakalı hasta taşıyan ambulans, A.Ö. idaresindeki 38 LS 819 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Her iki araç da şarampole devrildi. Ambulanstaki 5 kişi ve kamyonetin sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU-Mehmet Teyyar BİLİM/KAYSERİ, (DHA)