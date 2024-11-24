Kayseri-Malatya karayolu 8 saattir ulaşıma kapalı: Mahsur kalanlar için çalışma başlatıldı

Kayseri'de kar yağışı ve tipi nedeniyle yaklaşık 8 saattir ulaşıma kapalı olan Kayseri-Malatya karayolunu açmak ve yolda mahsur kalanları kurtarmak için ekipler çalışma başlattı.

Kayseri'de gece saatlerinde başlayan ve gün boyu etkisini artırarak devam ettiren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Olumsuz hava şartları nedeniyle Kayseri- Malatya karayolu saat 14.00 sıralarında ulaşıma çift yönlü kapanırken, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Öte yandan Pınarbaşı ve Sarız ilçelerinde mahsur kalan vatandaşlar, çektikleri video ile kurtarılmayı beklediklerini bildirdi.

Mahsur kalan araçlarda hasta ve çocukların da bulunduğu ifade edilirken, ekipler ise vatandaşlara ulaşarak güvenli bölgeye tahliye etme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

D-100'DE DE ULAŞIM KAPALI

Karadeniz'deki illeri İstanbul'a bağlayan D-100 karayolu meydana gelen kazalar nedeniyle 5 saattir ulaşıma kapalı. İstanbul istikametinde seyir halinde olan araçlar, zemini kaplayan kar ve buzlanma sebebiyle yolda saatlerce mahsur kaldı. Geçişlerine izin verilmeyen sürücüler, dinlenme tesislerine yönlendirildi.