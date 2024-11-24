Kayseri, Malatya ve Sivas'ta yollarda mahsur kalan 2053 kişi kurtarıldı

Malatya'da yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda mahsur kalan 509 kişinin misafirhanelere yerleştirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Malatya-Kayseri ve Malatya-Sivas istikametlerindeki devlet yollarının ulaşıma kapanması, kapanan yollarda mahsur kalan vatandaşların güvenli şekilde tahliyesi ve kapalı yolların açılmasına yönelik çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla İl AFAD Müdürlüğü Afet Koordinasyon Merkezi'nde Vali Seddar Yavuz başkanlığında toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde alınan tedbirler ve yürütülecek çalışmalar ele alındı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle yollarda mahsur kalan toplam 509 kişi, kamu misafirhanelerine güvenli şekilde yerleştirildi.

Tahliye kapsamında Hekimhan-Sivas yolunda 216, Darende-Ankara yolunda 126, Malatya-Akçadağ yolunda 160, Arapgir kara yolunda ise 7 kişi kamu misafirhanelerine yerleştirildi.

KAYSERİ'DE İSE MAHSUR 1200 KİŞİ KURTARILDI

Kayseri'de önceki gece saatlerinde başlayan ve gün boyu etkisini artırarak devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Olumsuz hava şartları nedeniyle Pınarbaşı ilçesi ve civarında, Kuşcu Mahallesi civarında yolda kalan araç ve yolculara yardım etmek üzere polis, jandarma, AFAD, Büyükşehir Belediyesi ve sağlık ekiplerince ortaklaşa yürütülen çalışmalarda bin 200 vatandaşa ulaşılarak sevkleri sağlandı. Ayrıca ekipler tarafından yolda kalan yurttaşlara çorba ikramı yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Belirtilen güzergahlarda yol güvenliği sağlanıncaya kadar vatandaşlarımızın yola çıkmamasını rica ediyoruz. Kurtarma çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Her zaman her koşulda milletimizin yanında ve hizmetindeyiz" ifadelerine yer verildi.

Vali Seddar Yavuz, toplantıda, vatandaşların can ve mal güvenliğinin her şeyden önce geldiğini belirterek, ekiplerin 24 saat esasına göre görev başında olduğunu ifade etti.

Yavuz ayrıca, yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle vatandaşlardan zorunlu olmadıkça yola çıkmamalarını, trafiğe çıkacak araçlarda mutlaka kar lastiği bulundurmalarını istedi.

AFAD: MAHSUR KALAN 2 BİN 53 VATANDAŞIMIZ KAMU TESİSLERİ VE OTELLERDE MİSAFİR EDİLMEKTEDİR

AFAD, tarafından yapılan açıklamada, “Yağışlar nedeniyle Kayseri, Malatya ve Sivas illerimizde mahsur kalan toplam 2 bin 53 vatandaşımız kamu tesisleri ve otellerde misafir edilmektedir. Barınma talebi bulunan 710 vatandaşımızı tesislere yerleştirme çalışmaları devam etmektedir. Uyarı verilen illerimizde yürütülen çalışmalarda toplam; 17.739 personel, 7.330 araç görev yapmaktadır” denildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye genelinde etkili oln kar yağışı sonrası yaşanan aksaklıklara yapılan müdahalelere ilişkin açıklama yaptı. AFAD’ın açıklaması şu şekilde:

“Meteoroloji’den alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; 25 Kasım Pazartesi günü; 25 ilimize Sarı Uyarı 13 ilimize (Adana, Antalya, Erzincan, Giresun, Ordu, Tokat, Tunceli, Bayburt, Gümüşhane, Mersin, Kahramanmaraş, Rize, Trabzon) Turuncu Uyarı verilmiştir. Turuncu ve Sarı uyarı verilen illerimizden toplam 5 bin 92 ihbar alınmıştır. İhbarlara müdahale ve mahsur kalan vatandaşları güvenli alanlara alma çalışmaları devam etmektedir. Yağışlar nedeniyle Kayseri, Malatya ve Sivas illerimizde mahsur kalan toplam 2 bin 53 vatandaşımız kamu tesisleri ve otellerde misafir edilmektedir. Barınma talebi bulunan 710 vatandaşımızı tesislere yerleştirme çalışmaları devam etmektedir."