Kayseri merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 54 kişi tutuklandı

Kayseri merkezli 4 ilde FETÖ üyelerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 70 şüpheliden 54’ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konulurken, 16 kişi ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda 8 aylık teknik-fiziki takip ve dinleme sonucu Kayseri, İstanbul, Adana ve Mersin illerinde tespit edilen adreslere 16 Şubat’ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

70 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan operasyonlarda 70 kişi gözaltına alındı. Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda gizli düzenek halinde ses kayıt ve kamera cihazı, 3 ruhsatsız tüfek, tabanca, 50 fişek ve dijital materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 70 şüpheliden 54’ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine konulurken, 16 kişi ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.