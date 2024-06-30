Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çubukharmanı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede sarp ve kayalık arazide yayıldı.

Yangını söndürme çalışmalarına Yahyalı, Yeşilhisar, Develi ilçeleri ile Kayseri ve çevre illerden gelen itfaiye ekipleri, 1 helikopter, 10 arazöz katıldı.

Bir süre sonra kontrol altına alınan yangının çıktığı bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü ve yaklaşık 20 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.