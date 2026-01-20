Kayseri pastırması istismar mı ediliyor?

Son günlerde taklit ürünlerin yaygınlaşması pek çok ürüne olumsuz yansıyor. Bunların en başında da Kayseri pastırması geliyor. Tarihi Kent Pastırmacısı Esnafı Pastırmacı Serkan, kent dışından getirilen pastırmaların Kayseri’de satışının yapılmasıyla kentin coğrafi tescilli ürünü olan pastırmanın olumsuz etkilendiğini söylüyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tarihi Kent Pastırmacı esnaflarından Pastırmacı Serkan, “Kayseri pastırması adı altında İstanbul, Bursa ve Sivas gibi illerden pastırma getiriyorlar. Getirilebilir ama Kayseri pastırması diye satılamaz. Ben buna karşıyım. Bizim çalışmalarımız devam ediyor, bir kaç tane pastırma imalatçısıyla birlikte bu mücadeleyi veriyoruz, inşallah bu mücadeleyi de kazanacağız. Şehir dışından gelen pastırmaların Kayseri pastırması diye satılmamasını ya da satanların önüne geçilmesini istiyoruz. Biz kendimiz Kayseri pastırması yaptırıyoruz ve satıyoruz. Ucuz diye Sivas’tan alıyorlar ve bu da bizim tabi ki bu güzel kadim şehrimizin itibarını bozuyor. Bizim Erciyes gibi bir dağımız var. Gece ile gündüz arasında soğuk ve sıcak farkımız var ki bu da pastırmayı pastırma yapan en önemli etkenlerden bir tanesi. Burada böylesine güzelliklerimiz dururken, kilogram başı 50-100 lira kar için başka şehirlerden pastırma getirip satıyorlar! Bunu da yapan kendi esnafımız. Bunlara Ticaret Odası’ndan da, Ticaret Borsası’ndan da, ilgili makamların hepsinden, Valiliğimize de buradan seslenmek istiyorum; şehir dışından gelen pastırmaları Kayseri Pastırması diye satılmasının önüne geçilmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.