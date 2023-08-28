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Kayseri sağanak ve dolu etkili oldu

Ajans Haberleri
  • 28.08.2023 16:34
  • Giriş: 28.08.2023 16:34
  • Güncelleme: 28.08.2023 16:34
Kaynak: AA
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Kayseri sağanak ve dolu etkili oldu

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

İlçe merkezi ve bazı kırsal mahallelerde aniden bastıran dolu, yerini sağanağa bıraktı.

Yağış sonucu ilçe merkezindeki Cami Kebir ve Kavacık dereleri taştı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda su birikintisi nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi.

Belediye ekipleri rögarları açarken, bazı esnaf da iş yerlerine dolan suyu tahliye etmeye çalıştı.

Kırsal mahallerde ise meyve bahçelerinin zarar gördüğü öğrenildi.

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