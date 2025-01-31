Kayseri Şekerspor U16 takımı şampiyon oldu
Kayseri U16 Lig Play-Off final maçında Kayseri Şekerspor normal süresi 1-1 biten karşılaşmada Kayseri Atletikspor’u penaltılar ile 4-2 yenerek şampiyon oldu. Yeşil beyazlılar şampiyonluk sonrası büyük sevinç yaşadı.
Stat: Sümer Stadı
Hakemler: Berkecan Kalkan,Enes Kaya, Şevki Dursun
Kayseri Şekerspor U16: Kağan Köngöl, Berat Kağan S., (M. Eren dk.75), Doruk Büyükhan, Arda Efe Kingir, Seçimhan Özbek, Enes Demirci, Zafer Özkan, (Furkan dk.41), Enes Kaan Ö., Hasan Ediş, (Mert Gençsoy Dk.57), Hüseyin Efe Kartın, Sait Öztürk
Kayseri Atletikspor U16: Oktay Ünlü, Emir Aksoy, Arslan Efe T., Halit Aksoy, Oktay Halil Y., Sinan Efe Arslan, (Fevzi dk.41), Dursun Yahya S., Ozan Kenger, H.Mehmet Toprak, Enes Ağça, Yiğit Bera Koçer (M. Talha dk.60)
Goller: Seçimhan Özbek (dk.58) (Kayseri Şekerspor U16), Emir Aksoy (dk.29) Kayseri Atletikspor U16)
Kırmızı Kart: Ozan Kenger (dk.37) (Kayseri Atletikspor U16)