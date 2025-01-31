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Kayseri Şekerspor U16 takımı şampiyon oldu

Ajans Haberleri
  • 31.01.2025 13:59
  • Giriş: 31.01.2025 13:59
  • Güncelleme: 31.01.2025 14:00
Kaynak: İHA
Kayseri Şekerspor U16 takımı şampiyon oldu

Kayseri U16 Lig Play-Off final maçında Kayseri Şekerspor normal süresi 1-1 biten karşılaşmada Kayseri Atletikspor’u penaltılar ile 4-2 yenerek şampiyon oldu.

Yeşil beyazlılar şampiyonluk sonrası büyük sevinç yaşadı.

Stat: Sümer Stadı

Hakemler: Berkecan Kalkan,Enes Kaya, Şevki Dursun

Kayseri Şekerspor U16: Kağan Köngöl, Berat Kağan S., (M. Eren dk.75), Doruk Büyükhan, Arda Efe Kingir, Seçimhan Özbek, Enes Demirci, Zafer Özkan, (Furkan dk.41), Enes Kaan Ö., Hasan Ediş, (Mert Gençsoy Dk.57), Hüseyin Efe Kartın, Sait Öztürk

Kayseri Atletikspor U16: Oktay Ünlü, Emir Aksoy, Arslan Efe T., Halit Aksoy, Oktay Halil Y., Sinan Efe Arslan, (Fevzi dk.41), Dursun Yahya S., Ozan Kenger, H.Mehmet Toprak, Enes Ağça, Yiğit Bera Koçer (M. Talha dk.60)

Goller: Seçimhan Özbek (dk.58) (Kayseri Şekerspor U16), Emir Aksoy (dk.29) Kayseri Atletikspor U16)

Kırmızı Kart: Ozan Kenger (dk.37) (Kayseri Atletikspor U16)

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