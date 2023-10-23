Kayseri Süper Amatör Küme 3. Hafta
Kayseri Süper Amatör Küme A Grubunda ligin 3. haftasında zirve mücadelesi veren Başakpınarspor ile Kocasinan Şimşekspor karşı karşıya geldi. Zorlu doksan dakika 2-2 berabere bitti.
Stat: Başakpınar Şaban Tankurt Stadı
Hakemler: Halit Karacabay, Sema Çetin, Abdülsamet Soytürk
Başakpınarspor: Onur Muhammed Karaarslan, Umut Tunç, Burak İndap (Abdullah Büyükelbaşı dk.85), Ömer Ağırbaş, Turgut Kıvrak (Memduh Çiftçi dk.40), Buğra Kara, Erhan Vurdem (Erkam Boyraz dk.85), Zeki Can Sarı (A. Buğra dk.46), Muhammed Fatih Demirezen (Cihan Oğuzman dk.72), Harun Çetin, Okan Uçar
Kocasinan Şimşekspor: Mecit Kaan Ateş, Karahan Karahan (Ali Bayram dk.65), Berat Topal, Talha Özyürek, Mertcan Babayiğit, Ozan Efe, İzzet Karagül (Abdullah Enes Ozan dk.28), Seyfettin Yesugey (Onur Bağçı dk.58), Cengiz Eşme, Naim Can Göksoy, Fatih Atik (Zekeriya Öztaş dk.46)
Goller: Ömer Ağırbaş (dk.15), Muhammed Fatih Demirezen (dk.70) (Başakpınarspor), Fatih Atik (dk.45+3), Ozan Efe (dk.78) (Kocasinan Şimşekspor)
Kırmızı kart: Naim Can Göksoy (dk.45+1) (Kocasinan Şimşekspor)