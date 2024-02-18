Kayseri Süper Amatör Küme Play-Off eşleşmeleri belli oldu

Kayseri Süper Amatör Küme 2023-2024 sezonunun ardından Play-Off eşleşmeleri belli oldu.

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B gruplarında ilk iki sırayı alan takımların mücadele edeceği Play-Off eşleşmeleri belli oldu.

A Grubunu Yahyalıspor 40 puanla birinci, Erciyes Esen Makina FK 39 puanla ikinci olarak tamamlarken, B Grubunu Kayseri Atletikspor 46 puanla birinci, Kayseri Esen Metal SK ise 42 puanla ikinci olarak tamamladı.

Çapraz eşleşme sonrası A Grubunun birincisi Yahyalıspor ile B Grubu ikincisi Kayseri Esen Metal SK eşleşirken, B Grubu birincisi Kayseri Atletikspor ile A Grubu ikincisi Erciyes Esen Makina FK eşleşti.

Play-Off yarı final maçlarının takvimi ilerleyen günlerde belli olacak. Maçların önümüzdeki hafta sonu oynanması bekleniyor.

Normal sezonun ardından Play-Off yarı final eşleşmeleri şu şekilde;

Yahyalıspor-Kayseri Esen Metal SK

Kayseri Atletikspor-Erciyes Esen Makina FK