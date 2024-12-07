Kayseri Süper Amatör Küme’de hakemler açıklandı
Kayseri Süper Amatör Küme’de 7. hafta heyecanı yarın başlıyor. 2 grupta oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler de belli oldu.
Kaynak: İHA
Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme 7. hafta heyecanı yarın oynanacak olan maçlar ile tamamlanacak.
Kayseri İl Hakem Kurulu, yarın 2 grupta oynanacak Süper Amatör Küme maçlarının hakemlerini belirledi ve kamuoyu ile paylaştı. Buna göre haftanın maçları ve bu maçları yönetecek hakemler şu şekilde;
Kayseri Esen Metal SK-1966 Turanspor: Adem Barış Macit
Kayseri Atletikspor-Kayserigücü FK: Berkecan Kalkan
Başakpınarspor-Özvatanspor: Ahmet Pakırcı
Kayseri Şekerspor-Erciyes Esen Makina FK: Furkan Ulu
İsmail Okumuş FK-Hacılar Erciyesspor: Esat Sabuncu
Tomarza Belediyespor-Argıncıkspor: Tolga Selvi
Kocasinan Şimşekspor-Döğerspor: Ali Yıldız