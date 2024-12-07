Kayseri Süper Amatör Küme’de hakemler açıklandı

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme 7. hafta heyecanı yarın oynanacak olan maçlar ile tamamlanacak.

Kayseri İl Hakem Kurulu, yarın 2 grupta oynanacak Süper Amatör Küme maçlarının hakemlerini belirledi ve kamuoyu ile paylaştı. Buna göre haftanın maçları ve bu maçları yönetecek hakemler şu şekilde;

Kayseri Esen Metal SK-1966 Turanspor: Adem Barış Macit

Kayseri Atletikspor-Kayserigücü FK: Berkecan Kalkan

Başakpınarspor-Özvatanspor: Ahmet Pakırcı

Kayseri Şekerspor-Erciyes Esen Makina FK: Furkan Ulu

İsmail Okumuş FK-Hacılar Erciyesspor: Esat Sabuncu

Tomarza Belediyespor-Argıncıkspor: Tolga Selvi

Kocasinan Şimşekspor-Döğerspor: Ali Yıldız