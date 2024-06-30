Kayseri Valiliği'nden kentteki olaylarla ilgili açıklama

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir erkeğin bir çocuğu istismara maruz bıraktığı iddiası üzerine bölgede gerginlik yaşanırken Kayseri Valiliği açıklama yaparak iddiayı doğruladı, söz konusu şahsın gözaltına alındığını bildirdi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir erkeğin bir çocuğu istismara maruz bıraktığı iddiası üzerine bölgede gerginlik yaşanırken Kayseri Valiliği açıklama yaparak iddiayı doğruladı, söz konusu şahsın gözaltına alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"30.06.2024 tarihinde ilimiz Danışmentgazi Mahallesinde Suriye uyruklu bir şahsın, küçük yaştaki Suriye uyruklu bir çocuğa yönelik taciz davranışı neticesinde emniyet birimlerimizce şahıs gözaltına alınmış olup, çocuğumuz ise birimlerimizce koruma altına alınmıştır.

Konu tarafımızca titizlikle takip edilmekte olup, vatandaşlarımızın itidalli davranarak, resmi makamlarca belirtilen açıklamalar haricinde herhangi bir eylemin içinde olmamaları hususunda kamuoyuna saygıyla sunulur."

NE OLMUŞTU?

Danişmentgazi Mahallesi'nde yabancı uyruklu bir kişi, 5 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu istismara maruz bırakırken yakalandı. Olayın ardından toplanan kalabalık grup, şahsı almak istedi. Özel Harekat polisleri tarafından gözaltına alınan şüpheli bölgeden uzaklaştırılırken, kalabalık grup yabancı uyruklulara ait araçları ters çevirdi, iş yerlerini de ateşe verdi.