Kayseri ve Kırşehir'de kar yağışı etkili oldu

KAYSERİ (AA) - Kayseri ve Kırşehir'e sabah saatlerinde kar yağdı.

Kayseri'de kar yağışı nedeniyle kent merkezindeki evlerin çatıları, araçlar, cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Kentteki kara yollarının bazı bölümlerinde ise ekiplerce temizleme ve tuzlama çalışması yapıldı.

Ayrıca 3 bin 917 metre rakımlı Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerinde başlayan kar, kayak merkezinin bulunduğu alanda da etkili oldu.

- Kırşehir

Kırşehir ve ilçelerinde başlayan kar yağışının ardından yüksek kesimler beyaza büründü.

Polis ekipleri, yolların kayganlaşması nedeniyle sürücülere uyarıda bulundu.

Bir süre etkisini sürdüren kar yağışı, daha sonra aralıklarla devam etti.