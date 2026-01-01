Kayseri ve Yozgat'ta kar etkili oluyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri ve Yozgat'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kayseri'de dün yer yer etkili olan kar yağışı, gece etkisini artırdı.

Yeni yıla beyaz örtüyle uyanan kentte, yağış artarak devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri, ulaşımın aksamaması çalışmalarını sürdürüyor.

- Yozgat

Yozgat'ta iki gündür etkili olan kar yağışı devam ediyor.

Sabah iş yerlerine gelen vatandaşlar, dükkanlarının önünde biriken karları temizledi.

Sürücüler de araçlarının üzerinde biriken karı temizledi.

Belediye ekipleri, kaldırımlarda kar küreme çalışması yapıyor.

Yozgat Valiliği de sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, buzlanmaya dikkati çekerek, sürücülerin zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları, yola çıkacakların ise kış lastiği takmaları, zincir ve çekme halatı bulundurmaları uyarısında bulundu.

Öte yandan Akdağmadeni ilçesinde kar yağışıyla beyaza bürünen ormanlık alanlar dronla görüntülendi.