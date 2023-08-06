Kayseri Yılanlı Dağı’ndaki yangın kontrol altına alındı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bulunan Yılanlı Dağı’nda çıkan anız yangını, evlere ulaşmadan kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Sakarya Mahallesi’nde bulunan Yılanlı Dağı’nın tepesinde öğle saatlerinde anız yangını çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alevler, yerleşim yerlerine doğru ilerlerken, vatandaşlar da yangını söndürebilmek için ekiplere katıldı.

Alevler, uzun uğraşlar sonucu evlere sıçramadan kontrol altına alınırken, bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bölge sakinleri, "Hep beraber, imece usulü söndürdük. Evimizin dibine kadar geldi, o kadar hayvan öldü" dedi.