Kayseri’de 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Kayseri’de 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahısların yakalanması için çalışma yaptı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda hakkında ‘hırsızlık’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından toplam 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulanan F.Y. (36) saklandığı adreste yakalandı. F.Y. cezaevine teslim edildi.