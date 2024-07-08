Kayseri’de 12 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

KAYSERİ’de, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 4 ay 7 gün hapis cezası bulunan M.Ç. (36), polis tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, ‘hırsızlık’, ‘basit yaralama’ ve ‘hükümlü veya tutuklunun kaçması’ suçlarından hakkında kesinleşmiş 12 yıl 4 ay 7 gün hapis cezası bulunan M.Ç.’nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda firari hükümlü, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.