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Kayseri’de 12 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

Ajans Haberleri
  • 17.08.2024 13:36
  • Giriş: 17.08.2024 13:36
  • Güncelleme: 17.08.2024 13:37
Kaynak: DHA
Kayseri’de 12 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

Kayseri'de 'cinsel istismar' suçundan hakkında kesinleşmiş 12,5 yıl hapis cezası bulunan H.G. (43), polis tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, ‘cinsel istismar’ suçundan hakkında kesinleşmiş 12,5 yıl hapis cezası bulunan H.G.’nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Adresi belirlenen şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. H.G., işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

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