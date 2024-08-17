Kayseri’de 12 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
Kaynak: DHA
Kayseri'de 'cinsel istismar' suçundan hakkında kesinleşmiş 12,5 yıl hapis cezası bulunan H.G. (43), polis tarafından yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, ‘cinsel istismar’ suçundan hakkında kesinleşmiş 12,5 yıl hapis cezası bulunan H.G.’nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Adresi belirlenen şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. H.G., işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.