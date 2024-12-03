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Kayseri’de 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 03.12.2024 09:25
  • Giriş: 03.12.2024 09:25
  • Güncelleme: 03.12.2024 09:25
Kaynak: İHA
Kayseri’de 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, kaza, Gökkent Mahallesi Nalçık Bulvarı üzerinde meydana geldi. 38 ACM 107 plakalı otomobil, 38 GA 863 plakalı hafif ticari araç ve 38 DH 766 plakalı otomobil çarpıştı.

Zincirleme kazada hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri yolda trafiğin akışını kontrollü olarak sağladı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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