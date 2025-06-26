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Kayseri’de 3 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Ajans Haberleri
  • 26.06.2025 13:26
  • Giriş: 26.06.2025 13:26
  • Güncelleme: 26.06.2025 13:28
Kaynak: DHA
Kayseri’de 3 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde 3 katlı binanın son katında çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın, sabah saatlerinde Yeşilhisar ilçesi İdris Mahallesi Şehit İsmail Oturak Sokak’ta ki 3 katlı binada meydana geldi.

Binanın son katındaki dairede iddiaya göre çatı tamiri sırasında izolasyon çalışması yapılırken yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, daireyi kapladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Yangın nedeniyle daire kullanılamaz hale geldi., yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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