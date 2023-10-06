Kayseri’de 3 milyon TL’lik 30 adet kaçak otomobil motoru ele geçirildi

Kayseri’de polis ekipleri tarafından bir iş yerine düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olan 30 adet kaçak otomobil motoru ele geçirildi.

Ajans Haberleri 06.10.2023 23:44 Giriş: 06.10.2023 23:44

Güncelleme: 06.10.2023 23:44 Kaynak: İHA

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