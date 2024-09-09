Kayseri’de 320 bin öğrenci ders başı yaptı

Kayseri’de bin 134 okulda eğitim gören 320 bin öğrenci ders başı yaptı.

Kayseri’de İlköğretim Haftası etkinlikleri, Atatürk heykeline çelenk bırakılması ile başladı. Ardından İlmiye-Ahmet Nuri Büyükkılıç İlkokulu’nda gerçekleşen İlköğretim Haftası Programı’na Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Volkan Ersun Acar, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AKP Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Melikgazi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, müdürler, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.