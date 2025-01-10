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Kayseri’de 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Ajans Haberleri
  • 10.01.2025 11:07
  • Giriş: 10.01.2025 11:07
  • Güncelleme: 10.01.2025 11:07
Kaynak: İHA
Kayseri’de 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, bir şahsın çantasında yapılan aramada 5 adet ruhsatsız ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Malatya-Kayseri Yol Uygulama Noktasında çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda K.A.’nın (19) çantasında yapılan aramada 5 adet ruhsatsız tabanca bulundu.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, şahıs da işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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