Kayseri’de 75 su baskını meydana geldi

Kayseri’de etkili olan sağanak yağış nedeniyle 75 su baskını meydana geldi.

Dün akşam saatlerinden itibaren şehir genelinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Su taşkınları nedeniyle yollar göle dönerken, bazı araçlar da suda mahsur kaldı. Ekipler; mahsur kalan vatandaş ve araçları kurtarmak için aralıksız çalışırken, bazı yollar güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Kayseri büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de akşam saatlerinden bu yana 75 adet su baskınına müdahale etti.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; yağışların bir süre daha etkili olacağını bildirerek oluşabilecek sel ve su baskınlarına karşı duyarlı olunması gerektiğini bildirdi.