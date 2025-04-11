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Kayseri’de aniden bastıran kar etkili oldu

Ajans Haberleri
  • 11.04.2025 17:24
  • Giriş: 11.04.2025 17:24
  • Güncelleme: 11.04.2025 17:24
Kaynak: İHA
Kayseri’de aniden bastıran kar etkili oldu

Kayseri’de ikindi saatlerinde aniden bastıran kar yağışı, şiddetli rüzgarla birlikte etkili oluyor.

Kayseri’de kar yağışı, rüzgarla birlikte tipi şeklinde etkili oluyor. Özellikle il merkezi olmak üzere Erciyes Kayak Merkezi’nde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle zemin beyaz örtüyle kaplandı. Meteoroloji yaptığı açıklamada; Kayseri ve çevre illerinde şiddetli rüzgarla birlikte kar yağışının etkili olacağı ve olumsuzluklara karşı vatandaşların duyarlı olması gerektiğini açıklamıştı.

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