Kayseri’de aynı bölgede üç şüpheli çanta alarmı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 30’ar metre arayla bulunan şüpheli üç çanta, bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle patlatıldı. Paniğe neden olan çantalardan kıyafet çıktı.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 30’ar metre arayla bulunan şüpheli üç çanta, bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle patlatıldı. Paniğe neden olan çantalardan kıyafet çıktı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Bor Sokak’ta ağaç yanında ve dükkanların önünde sahipsiz 3 çanta gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi alarak, caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. Aynı bölgede 30’ar metre arayla bulunan üç şüpheli çanta özel kıyafetli bomba imha uzmanları tarafından fünyeyle patlatıldı. Patlatılan 3 çantanın içinden de kıyafet ve havlu çıktı. Güvenliğin sağlanmasının ardından cadde, araç ve yaya trafiğine açıldı.