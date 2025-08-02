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Kayseri’de dolandırıcılığa 7 gözaltı

Ajans Haberleri
  • 02.08.2025 19:53
  • Giriş: 02.08.2025 19:53
  • Güncelleme: 02.08.2025 19:53
Kaynak: DHA
Kayseri’de dolandırıcılığa 7 gözaltı

Kayeri'de dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 7 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerden 4’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 kişinin dolandırılması olayı ile ilgili çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda H.Ç. (22), Ç.Y. (22), S.K. (27), Y.İ. (24), A.O. (21), U.H. (20) ve A.E. (38) yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden H.Ç., Ç.Y., S.K. ve Y.İ., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

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