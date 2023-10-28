Kayseri’de fabrika yangını: Ekipler müdahale ediyor

Kayseri'de OSB'de bulunan yatak ve baza üretimi yapan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

Güncel 28.10.2023 14:11 Giriş: 28.10.2023 14:11

Güncelleme: 28.10.2023 14:14 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: İHA

Kayseri’de yatak baza üretimi yapan fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Kayseri OSB 43. Cadde üzerinde bulunan yatak baza üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışma başlattı.