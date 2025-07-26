Kayseri’de ilginç kaza: Sürücü araçtan atlayarak kurtuldu

Kayseri’nin Talas ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, evin duvarını yıkıp bahçeye girdi. Uçurumun kenarında duran otomobilin nasıl oraya girdiği anlaşılamazken, araç sürücüsü son anda yola atlayarak kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Hulusi Akar Bulvarı Derevenk Viyadüğü mevkiinde meydana gelen kazada, U.B. idaresindeki 38 DZ 684 plakalı otomobil; sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bir müstakil evin duvarına çarparak bahçeye uçtu. Otomobil; kayalık yamaçlardan uçuruma yuvarlanmaktan metrelerle kurtulurken, sürücü U.B. ise son anda kendisini araçtan dışarı atarak hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.