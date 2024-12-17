Kayseri’de internet bankacılığı dolandırıcılığı: 2 tutuklama

Kayseri’de internet bankacılığı dolandırıcılığında 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir kişinin internet bankacılığı hesaplarına izinsiz girilerek 300 bin TL kredi çekildiği ihbarı üzerine şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda şüphelilerin E.Ö. ve T.K. olduğu belirlendi. 2 şüpheli adreslerine düzenlenen operasyonda yakalandı. Gözaltına alınan E.Ö. ve T.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.