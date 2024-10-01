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Kayseri’de işçi servisi devrildi: 9 yaralı

Kayseri'de, sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde sürücünün kontrolünden çıkan işçi servisinin devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

Güncel
  • 01.10.2024 08:28
  • Giriş: 01.10.2024 08:28
  • Güncelleme: 01.10.2024 08:46
Kaynak: AA
Kayseri’de işçi servisi devrildi: 9 yaralı
Fotoğraf: AA

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

M.E. yönetimindeki midibüs, Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde yağışın etkili olduğu yolda kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan 8 işçi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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