Kayseri’de işçi servisi ile kamyon çarpıştı: 8 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nda meydana gelen kazada kamyon şoförü Y.Ö., servis sürücüsü K.K. ve 6 işçi yaralandı.

Çalışma Yaşamı
  • 28.04.2026 18:26
  • Giriş: 28.04.2026 18:26
  • Güncelleme: 28.04.2026 18:39
Kaynak: DHA
Fotoğraf: DHA

Kayseri’de işçi servis minibüsüyle kamyonun çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nda meydana geldi. K.K. yönetimindeki 38 R 1721 plakalı işçileri taşıyan minibüs ile Y.Ö. idaresindeki 38 ZC 284 plakalı kamyon çarpıştı.

Kazada kamyon şoförü Y.Ö., servis sürücüsü K.K. ve 6 işçi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 8 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

