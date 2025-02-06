Kayseri’de kar yağışı devam edecek

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Meteoroloji Mühendisi Damla Sarıbek, Kayseri’de kar yağışının Cuma günü şiddetini arttıracağını ve Pazar gününden itibaren sıcaklıkların eksi 12 dereceye kadar düşeceğini söyledi.

Kar yağışının Cumartesi gününe kadar devam edeceğini söyleyen Damla Sarıbek, "Kayseri’de şu an hala devam etmekte olan kar yağışının Cumartesi gününe kadar aralıklarla devam edeceğini tahmin ediyoruz. Bu kar yağışının Cuma günü etkisini bir tık daha arttırmasını beklemekteyiz. Cumartesi günü aralıklarla hafif yağan kar yağışının akşama doğru kesilmesini Pazar günü ise havanın çok bulutlu bir şekilde geçmesini tahmin etmekteyiz. Bununla birlikte Pazartesi günü tekrardan bir yağışlı sistem geliyor ülkemiz genelinde. Yine aralıklarla başlayan kar yağışının Salı günü de aralıklarla hafif şekilde devam edeceğini tahmin ediyoruz" dedi.

"Sıcaklıklar eksi 10 ve eksi 12 dereceye kadar düşecek"

Sarıbek, hava sıcaklıklarının Pazar gününden itibaren eksi 12 dereceye kadar düşeceğini söyleyerek, "Sıcaklıklarımız mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. Eksi 6 ve eksi 7 derecelerde olan sıcaklığın Pazar gününden itibaren eksi 10 ve eksi 12 derecelere kadar düşmesini tahmin ediyoruz. Gündüz sıcaklıklarında ise 0 ve eksi 1 dereceleri civarlarında olacağını tahmin ediyoruz. Rüzgarımız kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette. Yalnız şehirler arası yola çıkacak kişiler için rüzgarla beraber tipi hadisesi görülebileceğinden dolayı dikkatli olunması gerekiyor. Ayrıca sıcaklıklarımızın da mevsim normallerinin ve sıfırın oldukça altında olduğundan dolayı buzlanma ve don olayına karşı da vatandaşlarımızın dikkat etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.