Kayseri’de kar yağışı ve sis etkili oldu

Kayseri güne kar yağışı ile uyanırken, yüksek kesimlerde sis de etkili oluyor.

Kayseri’de gece saatlerinde başlayan yağmur daha sonra kara dönüştü.

İl merkezinde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oluyor.

Bazı bölgelerde etkili olan kar yağışı nedeniyle zemin beyaza bürünürken, şehirde en düşük hava sıcaklığı eksi 9 derece ile Sarız ilçesinde ölçüldü.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre kar yağışının aralıklarla etkili olacağı öğrenildi.