Kayseri’de keneden ikinci ölüm

Kayseri’de kene ısırmasına bağlı olarak Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gören kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; kurban kesmek için Pınarbaşı ilçesine bağlı Kızılören Mahallesi’ne giden 3 çocuk annesi 39 yaşındaki İlknur Ekinci’ye kene yapıştı. Keneyi fark edip çıkaran kadın, bir süre sonra rahatsızlanarak Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu fenalaşan talihsiz kadın, Kayseri Şehir Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ekinci’nin cenazesi, Talas Dedeoğlu Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Halef Hoca Mezarlığı’nda defnedildi. Cenaze törenine, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Ekinci’nin ailesi ve vatandaşlar katıldı.