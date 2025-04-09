Kayseri’de ‘kuvvetli rüzgar’ uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Kayseri’de beklenen kuvvetli rüzgara karşı uyarı yapıldı.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nün uyarısında şu ifadelere yer verildi:

Yapılan son değerlendirmelere göre Kayseri’nin doğu ve güney ilçelerinde (Pınarbaşı, Sarız, Tomarza, Develi, Yahyalı) güneyli yönlerden kuvvetli rüzgâr ve yer yer fırtına (50-80 km/saat, yükseklerinde 90 km/saat) beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Yapılan uyarıda ayrıca vatandaşların ulaşımda aksamalar, çatı uçması, çığ riski, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi durumlara karşı da dikkatli olması gerektiği belirtildi.